Бывший начальник налоговой Новосибирска попался на крупной взятке Экс-главу новосибирской налоговой инспекции задержали за взятку в 1,5 млн рублей

В Новосибирске задержан экс-начальник инспекции ФНС по Октябрьскому району, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Преступление выявили сотрудники УФСБ по области.

Задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ, ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки, говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2017 года фигурант через двух посредников получил от директора коммерческой фирмы 1,5 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал не проводить полный налоговый контроль в рамках выездной проверки и снизить сумму доначислений компании с 9,1 млн до 4,1 млн рублей.

