10 апреля 2026 в 10:27

Бывший начальник налоговой Новосибирска попался на крупной взятке

Экс-главу новосибирской налоговой инспекции задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирске задержан экс-начальник инспекции ФНС по Октябрьскому району, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Преступление выявили сотрудники УФСБ по области.

Задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ, ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки, говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2017 года фигурант через двух посредников получил от директора коммерческой фирмы 1,5 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал не проводить полный налоговый контроль в рамках выездной проверки и снизить сумму доначислений компании с 9,1 млн до 4,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

