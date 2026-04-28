Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева

СМИ сообщили, что на олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву подали в суд из-за долга в размере 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. Что грозит бывшей спортсменке, где она сейчас проживает, что известно о ее элитных квартирах — в материале NEWS.ru.

Какую сумму задолжала ФНС олимпийская чемпионка Исинбаева

По данным Telegram-канала SHOT, на Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммуналке на сумму в размере 440 тысяч рублей. Спортсменка три года якобы не оплачивает счета за обе московские квартиры бизнес-класса. По данным SHOT, долг за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» составил 360 тыс. рублей, включая 329 тысяч за неоплаченный капитальный ремонт. За водоснабжение в жилом комплексе «Акватория» экс-спортсменка должна заплатить 81 тыс. рублей. Энергетическая компания обратилась в суд.

По информации SHOT, Федеральная налоговая служба (ФНС) также выставила олимпийской чемпионке счет на сумму 920 тысяч рублей. Исинбаевой могут заблокировать счета.

Какие долги перед ФНС погасила Исинбаева

В 2025-м ФНС дважды ограничивала доступ олимпийской чемпионки к средствам в кредитных организациях. Сначала это произошло 27 июня. В апреле долг бывшей спортсменки перед налоговой службой составил 1,1 млн рублей, в мае он вырос до 1,5 млн. После частичного погашения задолженность сократилась до 818 тыс. рублей. Затем в СМИ появилась информация о том, что Исинбаева полностью рассчиталась с ФНС.

Тем не менее 6 августа 2025-го стало известно о новой задолженности в размере 283 тыс. рублей. В итоге Исинбаева погасила всю сумму. Бывшей спортсменке разблокировали три банковских счета, которые были привязаны к ее ИП.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где находятся элитные квартиры Исинбаевой

В августе 2022 года Исинбаева купила в Москве элитную квартиру. Недвижимость находится на 20-м этаже жилого комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. Стоимость квартиры оценивалась примерно в 76 млн рублей.

В 2013 году Исинбаева приобрела жилье на 22-м этаже в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице в Москве. Площадь квартиры составляет 98,4 кв. м.

В начале 2025-го Исинбаева приезжала в Волгоград на похороны своего наставника Евгения Трофимова. Церемония прощания прошла 8 января на Дмитровском кладбище.

Трофимов был личным тренером Исинбаевой в 1997–2006 и 2010–2013 годах. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004-го в Афинах и завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также получил звание заслуженного тренера РФ.

20 августа 2025-го СМИ сообщили, что Исинбаева якобы прилетела в Москву. Она тренировалась на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. Официального подтверждения этой информации нет.

Что грозит Исинбаевой за долги по ЖКУ и перед ФНС

Исинбаева может столкнуться с серьезными правовыми последствиями и даже лишиться жилья из-за наличия задолженностей по налогам и жилищно-коммунальным услугам, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Однако, по его словам, наиболее вероятным сценарием развития событий являются арест банковских счетов и списание денежных средств.

«С Исинбаевой могут взыскать задолженность, пени, госпошлину и судебные расходы. Если взыскатель получит судебный приказ или решение суда, то подключатся приставы. Они могут арестовать счета, списать сумму долга и ограничить регистрационные действия с недвижимостью или автомобилями. Если денежных средств недостаточно, то взыскание могут обратить на имущество.

Елена Исинбаева Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

ФНС вправе взыскивать задолженность с физлица за счет денег на счетах. Если их недостаточно, то за счет иного имущества. У экс-спортсменки теоретически могут отобрать квартиру, но это не первый и не автоматический шаг», — объяснил Жорин.

Наличие задолженности у Исинбаевой по оплате жилого помещения, коммунальных услуг или взносов на капитальный ремонт не образует состава административного или уголовного правонарушения, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, в таком случае правовые последствия носят имущественный характер.

«К основной сумме долга могут быть начислены пени, предусмотренные жилищным законодательством, а при обращении кредитора в суд с должника также могут быть взысканы судебные расходы, включая государственную пошлину. Если должник не согласен с суммой или основанием начислений, он вправе представить возражения, оспаривать судебный приказ либо защищаться в исковом производстве. Если судебный акт уже вступил в силу и передан на исполнение судебным приставам, наступают последствия исполнительного производства. Должнику предоставляется срок для добровольного исполнения, и если задолженность в этот срок не погашена, пристав вправе взыскать исполнительский сбор. Для граждан он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее установленного законом минимального размера», — сказал Салкин.

Что известно об отъезде Исинбаевой из России

Исинбаева не находится в России с 2021 года. Сейчас олимпийская чемпионка проживает на острове Тенерифе вместе с мужем бывшим метателем копья Никитой Петиновым (в браке с 2014-го), дочерью Евой и сыном Добрыней. Девочка занимается теннисом — в прошлом году она выиграла турнир в Испании.

У Исинбаевой есть вид на жительство на Канарских островах. Telegram-канал SHOT сообщил, что она купила в Испании таунхаус в ипотеку площадью около 200 кв. м. По данным местного издания El Digital Sur, жилье Исинбаевой находится в элитном ЖК в муниципалитете Арона. У экс-спортсменки также есть собственность в курортном городе Кальяо-Сальвахе на юге Тенерифе и автомобиль, который зарегистрирован на супруга.

