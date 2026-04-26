Уход от Тутберидзе, разрыв с хоккеистом, допинг: как живет Камила Валиева

Российской фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 20 лет. Почему спортсменка ушла от тренера Этери Тутберидзе, на каких соревнованиях выступила после дисквалификации за допинг, что известно о ее романе с хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым — в материале NEWS.ru.

Как Валиева начала заниматься фигурным катанием

Валиева начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года. В 2012-м она переехала вместе с матерью из Казани в Москву, чтобы тренироваться под руководством лучших специалистов страны. Сначала Камила занималась у Марины Кудрявцевой, потом у Игоря Лютикова, а затем у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева. Летом 2018 года Валиева попала в группу Этери Тутберидзе. Камила сумела освоить элементы ультра-си — тройной аксель, четверные тулуп и сальхов.

В 2019 году фигуристка выиграла оба этапа и финал Гран-при России, а также первенство страны и чемпионат мира среди юниоров. На первом для себя взрослом первенстве РФ в декабре 2020-го Камила завоевала серебряную медаль, уступив только Анне Щербаковой.

Как фигуристка Валиева победила на Олимпиаде-2022 и получила дисквалификацию за допинг

Олимпийский сезон начался для Валиевой успешно. Она победила на этапах взрослой серии Гран-при в Канаде и России, стала лучшей в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy и впервые в карьере взяла золото чемпионата страны. В начале 2022 года Камила заняла первое место на чемпионате Европы в Таллине и отправилась на Олимпиаду в Пекин в качестве безоговорочного фаворита.

Валиева завоевала золотую медаль Игр, выступая в командном турнире. Камиле не удалось добиться успеха в личных соревнованиях из-за вспыхнувшего скандала с ее допинг-пробой, взятой еще на чемпионате России. Выиграв короткую программу, россиянка неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место.

В 2022 году Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России.

29 января 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление допинга. В организме фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Адвокаты спортсменки выдвинули несколько версий попадания триметазидина в ее организм: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение медицинского препарата, который она принимала перед соревнованиями. Представители Валиевой также заявили, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Однако ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни Спортивный арбитражный суд не поверили в эти версии.

Все результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года аннулировали. Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022. Дисквалификация Валиевой завершилась 25 декабря 2025-го.

Почему фигуристка Валиева ушла от тренера Тутберидзе

1 октября 2025-го стало известно, что Валиева решила возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Спортсменка трогательно попрощалась с Тутберидзе, вручив ей букет цветов.

Навка привела слова Валиевой о том, что фигуристка чувствовала себя ненужной в команде наставницы.

«Камила сама приняла это решение. Признаюсь честно, долго с ней разговаривала, она с детства была в другой системе, на что она сказала: „Я приняла решение, я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной“», — сказала Навка в фильме «Жесткий лед» на Оkko.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду пообещала оказать всестороннюю поддержку фигуристке.

«Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой. Конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело», — заявила Навка.

Зимой Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам. С результатом 53,33 балла она расположилась на шестой позиции в полуфинале и не прошла в финальную часть соревнований. В марте Камила участвовала в Кубке Первого канала в Петербурге. Фигуристка заняла четвертое место в короткой программе, упав с четверного тулупа.

Многократная чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая не исключила, что Валиева вернется на прежний высокий уровень.

«Это талантливая спортсменка. Если она действительно захочет тренироваться, полностью выкладываться в тренировочном процессе, почему бы и нет? Камила молодая, у нее карьера, можно сказать, и не началась. Мы знаем примеры, когда катались в 25–26 лет. Главное, чтобы хватило сил и не было травм», — сказала бывшая фигуристка в интервью NEWS.ru.

Валиева может успешно вернуться на лед после дисквалификации за допинг, заявила чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По ее мнению, спортсменка уже показывает неплохой уровень, учитывая долгий перерыв.

«Пока не чисто, с падениями, но уже с четверными прыжками. Есть над чем работать. Говорят: „Вот, Камила не та, нет лоска“. Подождите, она столько не каталась, дайте ей почувствовать уверенность. Я считаю, что она может здорово кататься», — сказала Бутырская NEWS.ru.

Что известно о личной жизни фигуристки Валиевой

В прошлом году появились слухи об отношениях Валиевой с хоккеистом ЦСКА, олимпийским чемпионом Никитой Нестеровым, который старше ее на 13 лет. Они публиковали фотографии из одинаковых мест, фигуристку часто видели на матчах спортсмена.

Валиева и Нестеров не комментировали сообщения о романе. Известно, что хоккеист находится в разводе. В течение пяти лет он был женат на дочери предпринимателя Олега Сиротина Екатерине. В 2022 году у спортсмена арестовали часть имущества за долги по алиментам. Суд определил, что Нестеров задолжал детям около 4 млн рублей.

16 апреля Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» сообщил, что Валиева и Нестеров расстались. Фигуристка написала в своих соцсетях: «Общаться с 34-летними мужчинами очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», после разрыва с Валиевой Нестеров покинул Москву и отправился в родной Челябинск. Защитник якобы не сумел достичь соглашения с руководством армейского клуба о продлении трудовых отношений. Предположительно, Нестеров подпишет контракт с челябинским «Трактором» в текущее межсезонье.

В период дисквалификации Валиева снималась в музыкальных клипах и сериалах, а также активно участвовала в ледовых шоу Навки. За одно выступление она получала гонорар в размере от 400 тыс. рублей. В 2022 году певец Ваня Дмитриенко, с которым у Камилы якобы были романтические отношения, выпустил клип «Сила притяжения», в котором снялась фигуристка. По сюжету исполнитель делает главной героине предложение.

Тем не менее Дмитриенко сообщил, что Камила является лишь его подругой.

В 2024 году Валиева снялась в рекламе шашлыка. В ролике фигуристка стоит у мангала и переворачивает мясо, насаженное на шампуры.

Читайте также:

«В профессии таких людей больше нет»: Казанский о Розанове, Уткине, Елагине

Орден от Путина, титул UFC, критика Хабиба: как живет боец ММА Петр Ян

А чемпион-то липовый! «Локомотив» почти дожал «Зенит» в матче РПЛ