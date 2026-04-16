Появились новости об изменениях в личной жизни Камилы Валиевой «Тулуп Тутберидзе»: Валиева могла расстаться с 34-летним хоккеистом Нестеровым

Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» сообщил, что фигуристка Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров расстались. В публикации указано, что спортсменка поняла, почему ее избранник «в 34 года до сих пор свободен», но подробности не раскрываются.

В статье «Тулуп Тутберидзе» написано, что «общаться с 34-летними мужчинами очень прикольно». Но лишь до определенного момента осознания, почему он еще не в отношениях, говорится в посте.

Валиева отбыла дисквалификацию за допинг и возобновила карьеру. В начале года она выступила на чемпионате России по прыжкам. 1 октября стало известно, что Валиева будет тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Навки.

До допинг-скандала спортсменка обучалась в группе Этери Тутберидзе. Валиева трогательно попрощалась с тренером, вручив ей букет цветов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала Валиевой успехов в намерении вернуться в большой спорт. Спортсменка, также возобновлявшая карьеру после перерыва, подчеркнула, что в современной одиночной дисциплине данный процесс уже значительно сложнее.