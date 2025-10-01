Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, где Валиева собирается возобновить карьеру

Фигуристка Валиева возобновит карьеру в академии Татьяны Навки

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Камила Валиева приняла решение возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки, передает издание Sport24. Сама Навка подтвердила информацию, пообещав всестороннюю поддержку 19-летней спортсменке.

Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой, — сказала фигуристка.

До допинг-скандала Валиева тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе, однако после окончания дисквалификации выбрала другую школу. Спортсменка сможет приступить к тренировкам уже 25 октября, за два месяца до официального окончания срока отстранения. Известно, что во время отстранения спортсменка участвовала в ледовых шоу Навки.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на комментарии продюсера Яны Рудковской о работе Тутберидзе. Тарасова отметила, что высказывания Рудковской являются некорректными и не отражают профессиональные достижения ее коллеги.

