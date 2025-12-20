Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 22:29

«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ

Песков: вся страна будет следить за российскими фигуристами на грядущих ОИ

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вся Россия будет с интересом наблюдать за выступлениями отечественных спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Комментируя старт Аделии Петросян и Петра Гуменника в рамках турнира, он подчеркнул особую популярность фигурного катания среди граждан страны.

По мнению представителя Кремля, данный вид спорта традиционно вызывает широкий общественный резонанс и объединяет зрителей. Песков также отметил, что за успехами российских фигуристов будет следить олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Конечно, и Таня будет следить. Я думаю, всей страной будем, — отметил Песков.

Его уверенность во всеобщем внимании к спортивным соревнованиям основывается на глубокой исторической привязанности аудитории к фигурному катанию. Оно сочетает в себе высокие атлетические достижения и художественную выразительность. Песков также указал на продолжающуюся эволюцию дисциплины, которая, сохраняя свою классическую основу, порождает новые форматы и направления.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что допуск россиян на международную арену в некоторых видах спорта стал главным событием в этой сфере в 2025 году. Он подчеркнул, что к этому причастны люди, работающие в рамках переговорного процесса по Украине.

Дмитрий Песков
Татьяна Навка
фигурное катание
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Сумами уничтожен высокопоставленный командир ВСУ
ВСУ бьют по мирным объектам в Курской области
США проводят у берегов Венесуэлы новую спецоперацию
Американский бизнесмен установил новый рекорд по размеру своего капитала
«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ
Зеленский высказался о трехсторонних переговорах с Россией и США
Эстонский суд обязал Каллас извиниться за клевету в соцсетях
Раскрыты подробности взрыва в Химках, где погиб подросток
Криминалист назвал вероятные причины взрыва в Химках
Гуманоидные роботы вышли на сцену в Китае
Зеленский заявил, что ВСУ могут уйти из ДНР
На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере
ОДКБ и Африканский союз договорились о сотрудничестве
Кому проще накачать попу: разница в физиологии мужчин и женщин
Дмитриев прибыл в США на переговоры
Власти в Киеве предрекли конец из-за убийств детей
«Покойся с миром»: легендарный рокер ушел из жизни
Названа возможная причина взрыва в Химках
На Украине заявили о строительстве фортификаций по всей линии фронта
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.