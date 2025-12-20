«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ

«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ Песков: вся страна будет следить за российскими фигуристами на грядущих ОИ

Вся Россия будет с интересом наблюдать за выступлениями отечественных спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Комментируя старт Аделии Петросян и Петра Гуменника в рамках турнира, он подчеркнул особую популярность фигурного катания среди граждан страны.

По мнению представителя Кремля, данный вид спорта традиционно вызывает широкий общественный резонанс и объединяет зрителей. Песков также отметил, что за успехами российских фигуристов будет следить олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Конечно, и Таня будет следить. Я думаю, всей страной будем, — отметил Песков.

Его уверенность во всеобщем внимании к спортивным соревнованиям основывается на глубокой исторической привязанности аудитории к фигурному катанию. Оно сочетает в себе высокие атлетические достижения и художественную выразительность. Песков также указал на продолжающуюся эволюцию дисциплины, которая, сохраняя свою классическую основу, порождает новые форматы и направления.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что допуск россиян на международную арену в некоторых видах спорта стал главным событием в этой сфере в 2025 году. Он подчеркнул, что к этому причастны люди, работающие в рамках переговорного процесса по Украине.