09 декабря 2025 в 13:20

В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год

Депутат Свищев: допуск россиян на мировую арену стал главным событием в спорте

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Допуск россиян на международную арену в некоторых видах спорта стал главным событием в этой сфере в 2025 году, заявил в беседе с Metaratings.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что к этому причастны люди, работающие в рамках переговорного процесса по Украине.

Отмечу возвращение нескольких видов спорта в международную жизнь. Где-то даже флаги получили, кого-то допустили на Олимпиаду. Это большой прорыв наших федераций и ОКР. После длительного периода мы возвращаемся, — отметил Свищев.

Он назвал возвращение спортсменов большой и общей победой. Парламентарий уточнил, что россиян допустили на мировую арену в водных и лыжных видах спорта, фигурном катании, гимнастике, самбо и дзюдо.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российских атлетов вслед за ватерполистами могут скоро допустить в командные виды спорта. По ее мнению, во избежание бойкотов турниров национальные федерации на уровне правительств должны выработать единые нормы по участникам.

