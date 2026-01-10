Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:09

Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок

Спортсменка Высочанская: без россиянок гимнастика стала честнее и интереснее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отсутствие российских спортсменок сделало художественную гимнастику более честной, сообщила в интервью Oboz украинская спортсменка Мария Высочанская. Она также рассказала, что ей морально тяжело соревноваться с россиянками и белорусками.

Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно, — сообщила Высочанская.

Ранее украинская чемпионка мира по борьбе Алла Белинская призналась, что испытывает неприятные эмоции от необходимости соревноваться с представительницами из России. Она также отметила, что сознательно отказалась от традиционного рукопожатия с соперницами.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил украинским спортсменам носить на голове мешки, если они боятся, что их сфотографируют с россиянами во время соревнований. По словам парламентария, украинские атлеты могут не обращать внимания на запрет жать руку россиянам или стоять с ними на пьедестале, потому что они не будут бороться за медали.

спортсмены
гимнастика
соревнования
конкуренция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.