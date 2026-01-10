Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок

Отсутствие российских спортсменок сделало художественную гимнастику более честной, сообщила в интервью Oboz украинская спортсменка Мария Высочанская. Она также рассказала, что ей морально тяжело соревноваться с россиянками и белорусками.

Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно, — сообщила Высочанская.

Ранее украинская чемпионка мира по борьбе Алла Белинская призналась, что испытывает неприятные эмоции от необходимости соревноваться с представительницами из России. Она также отметила, что сознательно отказалась от традиционного рукопожатия с соперницами.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил украинским спортсменам носить на голове мешки, если они боятся, что их сфотографируют с россиянами во время соревнований. По словам парламентария, украинские атлеты могут не обращать внимания на запрет жать руку россиянам или стоять с ними на пьедестале, потому что они не будут бороться за медали.