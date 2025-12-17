В Госдуме предложили украинским спортсменам ходить с мешками на голове

Если украинские спортсмены боятся, что их сфотографируют с россиянами во время соревнований, им стоит ходить с мешками на голове, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, украинские атлеты могут не обращать внимания на запрет жать руку россиянам или стоять с ними на пьедестале, потому что они не будут бороться за медали.

Только если будут введены новые неолимпийские виды спорта: танцы на пилоне, искусство соблазна или мошенничества. Поэтому, честно говоря, украинские спортсмены могут не сильно париться насчет этих рекомендаций. Чтобы их случайно не сфотографировали, предлагаю украинцам носить на голове мешки в цветах национального флага. Все нормальные люди будут отходить от него, потому что либо он будет ругаться, либо клянчить. Ни то, ни другое не интересно, — сказал Милонов.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запретили жать руки россиянам и белорусам, выступающим под национальными флагами стран, стоять рядом с ними на пьедестале и делать совместное фото во время соревнований. По его словам, атлеты уже уведомлены об этом.