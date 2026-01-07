Краснодарский аэропорт встал на паузу Росавиация: в аэропорту Краснодара введены ограничения на прием самолетов

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 22:40 по местному времени (15:40 мск). При этом компания-перевозчик уже предоставила гражданам все необходимые услуги.

До этого стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

Кроме того, самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной непредвиденной ситуации, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна.