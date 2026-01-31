Жуткие морозы до 47, метели, ледяной ветер: погода в России 2–8 февраля

Арктические морозы накроют европейскую часть страны, местами похолодает до -34 градусов, на юге сильные осадки. А за Уралом метели, снега и местами до -47. О погоде в РФ на неделе с 2 по 8 февраля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Куда придут аномальные холода

В Москве неделя начнется с аномально холодной погоды с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7–12 градусов. На протяжении недели будут идти небольшие снегопады.

В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -20 градусов, днем около –14. Во вторник и среду по ночам минус 20–25 градусов, днем от -13 до -18. В четверг ночью около -20, днем — до -12. С 6 по 8 февраля морозы немного ослабеют: в ночные часы в диапазоне от -14 до -19, днем — от -7 до -12. Но и такие показатели ниже климатической нормы на шесть-семь градусов.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях значительную часть недели будет держаться аномально холодная погода. По ночам около -20 и ниже, днем — от -10 до -15 градусов.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях холоднее нормы на 12–14 градусов. По ночам столбики термометров здесь опустятся до 22–27 градусов мороза, а днем — в диапазоне от -12 до -17, без осадков.

В Центральном Черноземье ниже климатической нормы на 15 градусов. В понедельник и вторник ночные морозы здесь достигнут минус 25–32 градусов. В Воронежской области местами до -34. Днем — от -15 до -20. Во второй половине недели морозы немного отступят, и «потеплеет» до минус 21–26 градусов по ночам и до минус 11–16 — в дневные часы.

Где будет холодно и снежно

В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Мурманской областях погоду будет определять скандинавский антициклон. В понедельник температура здесь будет ниже климатической нормы ниже на 10 градусов и более. Ночные температуры будут опускаться до минус 14–21 градуса, днем — от -7 до -14. Временами снег.

В Петербурге по ночам около минус 10–12 градусов, днем — от -7 до -9, преимущественно без осадков.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе по ночам от -18 до -25 градусов, днем — от -8 до -13, в Республике Коми местами до -30 градусов и ниже. В первой половине недели здесь ожидаются снегопады.

В Удмуртию, Чувашию, Марий-Эл, Татарстан, Пермский край, Кировскую и Нижегородскую области также придет похолодание. В начале недели по ночам в диапазоне от -14 до -19 градусов, днем — от -9 до -14. В ночь на четверг подморозит до минус 19–24 градусов, днем — от -11 до -16. Практически каждый день в этих приволжских субъектах будет идти снег из-за влияния циклонов.

В Мордовии, Башкортостане, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях на пике похолодания отклонение от климатической нормы составит примерно шесть-восемь градусов. В начале недели здесь по ночам до -15 градусов, местами до -20 и ниже. Днем — около -10. К середине периода столбики термометров опустятся по ночам до минус 23–30, местами до -32 градусов, в дневное время — от -12 до -17.

Куда на юге дойдет арктический холод

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях также придет холодный арктический воздух. В понедельник–вторник местами снег, в ночные часы похолодает до -12 градусов, днем до -7. К середине недели осадки прекратятся, столбики термометров опустятся примерно на семь пунктов: по ночам с среду и четверг местами до -20. Такая же погода здесь сохранится до выходных.

На Кубани и в Адыгее ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега. В ночь на понедельник похолодает до -3 градусов, днем около нуля, но в районе Сочи максимальная температура составит +16 градусов. Во вторник похолодает на три-пять градусов, максимальная температура не превысит +10, минимальная опустится до -7. К среде подморозит до -12 в ночные часы. Во второй половине недели по ночам минус 9–14, днем преобладающая температура около нуля. На черноморском побережье до +10.

В республиках Северного Кавказа в начале недели сильные дожди и мокрый снег. По ночам в начале недели до -2, днем — 2–4 градуса выше нуля, в Дагестане местами до +13. К четвергу здесь похолодает до минус 2–9 градусов, но ночам, а в дневные часы — от -2 до +3.

Где будет холоднее всего

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе всю неделю будут идти небольшие и умеренные снегопады. В начале периода местами по ночам до -40, днем от -22 до -27 градусов. Ближе к выходным морозы немного отступят, ночной минимум составит -30 градусов, днем — в диапазоне от -11 до -16.

В Свердловской и Тюменской областях преимущественно без осадков, по ночам около -20 градусов, днем в районе -15. К среде здесь потеплеет примерно на пять градусов и пройдет снег, но к четвергу-пятнице вновь подморозит до -18 ночью и до -14 днем. В Челябинской и Курганской областях по ночам минус 15–17 градусов, днем от -3 до -10, во второй половине недели снегопады.

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае в понедельник ночью около -20, днем — около -15 градусов. Во вторник и среду похолодает соответственно до -25 и -18. В четверг пройдет небольшой снег и потеплеет примерно на два-три градуса.

На севере Красноярского края снегопады и метели, по ночам ожидаются 40-градусные морозы. Во вторник и среду — до -47. Днем около -35 градусов и ниже. К четвергу здесь ожидается повышение температурного фона на 5–7 градусов.

В центре и на юге Красноярского края, Республике Алтай, Хакасии и Тыве преимущественно без осадков. По ночам около -30, местами в северных районах центра Красноярья до -42 градусов. В дневное время от -13 до -20.

В Якутии хоть и морозно, но температурный фон здесь, кроме западных районов республики, выше климатической нормы. На востоке и отчасти в центре снегопады, по ночам около -35 градусов, днем от -25 до -28. В западных улусах по ночам до -42, днем 30–35 градусов ниже нуля.

В Бурятии в понедельник от -8 до -15, по ночам минус 20–27 градусов, без существенных осадков. С середины недели ожидается усиление морозов: местами по ночам до -45 градусов, днем — до -25.

В Забайкалье неделя начнется с 30-градусных морозов, к среде-четвергу столбики термометров по ночам опустятся до -45 градусов, днем — до -35. На небе здесь будет ясно или переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Куда внезапно придет оттепель

В Магаданской области в первой половине недели метели и снегопады. По ночам до -30 градусов и ниже, днем около -20, но временами ночные морозы могут ослабевать до -18, а днем на побережье Охотского моря возможно даже потепление до нулевой отметки. Это примерно на 9–10 градусов теплее климатической нормы.

На Камчатке по ночам минус 7–12 градусов, днем — минус 2–7. Снегопады будут идти здесь ежедневно, и двухметровый снежный покров за понедельник–четверг может увеличиться на 20–25 сантиметров.

В Амурской области и на юге Хабаровского края по ночам минус 20–25 градусов, днем — минус 9–14. Местами снег.

На Сахалине в ночные часы от -7 до -13, днем 2–7 градусов мороза. Преимущественно без осадков, местами возможен слабый снег.

В Приморье теплее климатической нормы примерно на пять градусов. По ночам в континентальных районах до -19 градусов, во второй половине недели — не ниже -15. Днем — от -4 до -9. С понедельника местами небольшой снег, в четверг — умеренный.

