Раннее тепло или морозы до апреля? Какой будет весна в России в 2026 году

Раннее тепло или морозы до апреля? Какой будет весна в России в 2026 году

Синоптики сделали предварительный прогноз на предстоящую весну. Судя по всему, слишком высокими температурами она не порадует. В каких регионах России март и апрель могут быть теплыми, а где — самыми холодными, какая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге — в материале NEWS.ru.

Когда в Россию придет весна в 2026 году

Во многих регионах России метеорологическая весна наступает в разное время, предупредили опрошенные NEWS.ru синоптики. Обычно это случается, когда температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений.

Зависит это прежде всего от того, что солнечного света становится больше, сообщил NEWS.ru синоптик Никита Поповнин.

«К примеру, для Москвы по статистике время начала метеорологической весны — 20-е числа марта. И если в январе столице „положено“ 37 часов солнечной погоды, то в марте в четыре раза больше — 142», — подчеркнул он.

В Санкт-Петербурге и Владивостоке ситуация похожа, метеорологическая весна приходит обычно в конце марта, сказал синоптик. На неделю позже, примерно в начале апреля, это случается в Хабаровске.

«В Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и даже Петропавловске-Камчатском — в первую неделю апреля», — пояснил специалист.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какими будут март и апрель в московском регионе

Метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru отметил, что в скором времени жителей столицы «ожидает очень непростая погода». Периоды потепления будут сменяться холодом.

«Февраль будет месяцем перемен, во многом переломным. В этом году у нас есть шанс на раннюю весну. Москвичи будут ощущать ее дыхание уже в начале всего последующего месяца. Конечно, мы не столкнемся с постоянными оттепелями, однако они будут случаться неоднократно», — пояснил он.

В 2026 году весна в Москве задержится, рассказал NEWS.ru синоптик Александр Ильин. Он предположил, что первые ее предпосылки появятся еще в конце февраля, но высоких температур не будет еще долго.

«Бывает, что очень активно начинают расти температуры и таять снег. В конце марта в отдельных районах центра России может быть до +10–12 градусов. К концу второй декады апреля возможно +15–20. В этом году такого не предвидится», — объяснил он.

Ильин сообщил, что до конца второй декады апреля будет прохладно, примерно от +5 до +14 градусов.

«Снег растает, а температуры будут ниже климатической нормы», — пояснил собеседник.

Какими будут март и апрель в Ленинградской области

По словам опрошенных NEWS.ru синоптиков, в первую декаду марта в Санкт-Петербурге будут слабоотрицательные температуры. Днем столбики термометров будут опускаться до −1 градуса, а ночью прогнозируются морозы до −7.

Третья декада марта окончательно утвердит весенние тенденции в Северной столице. Температура днем будет стабильно держаться в диапазоне до +2–4. Первые числа апреля, предварительно, станут теплыми: +4–6. В конце месяца возможно +10 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда весна придет позднее всего

Позднее всего весна приходит в северные регионы страны, удаленные от Атлантического и Тихого океанов, продолжил Поповнин. Так, в северо-восточном Якутске метеорологическая весна наступает лишь ближе к маю, но даже в это время возможны мощные ночные заморозки.

«В Воркуте она начинается лишь в мае. Еще сложнее ситуация в городе, где обычно 240 дней в году стоят отрицательные температуры, — в Норильске. Туда весна заглядывает лишь ближе к июню», — заключил Поповнин.

Почему в России сложно предсказывать погоду

По словам опрошенных NEWS.ru синоптиков, сложно предсказать, какими будут весна или лето в России: на территории нашей страны такие прогнозы делать труднее, чем где-либо в мире.

«Тут шанс ошибиться очень велик. Сейчас я исхожу из того, что количество выпавшего снега к исходу нынешней недели будет близким к рекордному. А это означает, что после такого потребуется много тепла, чтобы его растопить. На мой взгляд, это только отдалит наступление весны. После такого холодного января говорить о раннем приходе тепла несколько преждевременно», — пояснил в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Шувалов.

По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке весь январь стоит положительная температурная аномалия, но не факт, что она сохранится и в весенний период.

Читайте также:

Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте

Жуткие морозы до −40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля

Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?

Весна идет, будет тепло до +12? Прогноз погоды в Москве, сколько градусов

Весна отменяется? России предсказали необычный март, что будет с погодой