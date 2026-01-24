Жуткие морозы до 40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля

Почти во всех регионах страны зима находится в зените своего влияния. В центре европейской части одни морозы приходят на смену другим, на юге сильные снегопады, а за Уралом мало кого можно удивить температурой под −40 с метелями и прочими «радостями». С прогнозом погоды в РФ на неделе с 26 января по 1 февраля NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Когда и надолго ли в Москву придет оттепель

В Москве неделя выдастся облачной, начало ожидается морозным, затем придет потепление с осадками. В ночь на понедельник в столичном регионе — до −25 градусов, днем — от −9 до −14, во второй половине суток снег, он продолжится 27 и 28 января. Во вторник ночью — от −10 до −15 градусов, днем — потепление до минус 1–6. Такая же температура сохранится в ночь на среду, а днем местами потеплеет до нулевой отметки. В четверг воздух в столице может прогреться до +2 градусов, ночью — не ниже −5, но в пятницу возможно похолодание до 20-градусных отметок. Примерно на 2–3 градуса холоднее ожидается в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. В понедельник там местами до −28.

В Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областях на рабочей неделе ожидаются снегопады с потеплением. Если в понедельник здесь минус 18–23 ночью и минус 9–14 днем, то к среде термометры покажут минус 5–10 и от 0 до −5 соответственно. Немного теплее будет в Центральном Черноземье, однако и там местами не обойдется без 20-градусных морозов, в Тамбовской области 26 и 27 января ожидается аномально холодная погода до −27 градусов в ночное и утреннее время.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где стоит ждать гололедицу

В Петербурге, Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях снегопады, в начале недели по ночам — от −12 до −19, днем — минус 8–14 градусов. В середине и второй половине — в ночные часы столбики термометров могут опускаться до 11–17 градусов мороза, днем — в диапазоне от −6 до −12. В Калининградской области в понедельник сильный снег, гололедные явления и гололедица.

В Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области похолодание придет к середине периода. Если в понедельник преобладающая ночная температура здесь составит минус 13–18 градусов, а дневная — минус 11–16, то к среде подморозит до 18–23 и 13–18 градусов ниже нуля соответственно. Практически всю неделю прогнозируется снег.

Куда придут лютые холода и сильные осадки

Все Поволжье будет находиться во власти аномальных морозов. В Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Пермском крае, а также Нижегородской и Кировской областях в понедельник и вторник по ночам — минус 19–24 градуса, днем 26 января — от −16 до −19, 27 января — от −9 до −14. Далее потеплеет до 11–16 градусов мороза по ночам и до минус 6–11 градусов в дневное время. Здесь прогнозируются снегопады, наиболее интенсивные во вторник и среду.

На юге Приволжья — в Татарстане, Мордовии, Башкирии, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях — будет еще холоднее. Местами в понедельник столбики термометров опустятся до −30 и ниже. Днем преобладающая температура — 16–21 градус ниже нуля, без осадков. Во вторник начнется снег и «потеплеет» примерно на три-четыре пункта, во второй половине недели по ночам здесь ожидается от −12 до −17 градусов, днем — минус 6–11, вероятность снегопадов сохранится.

В Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях в первой воловине рабочей недели в ночные часы подморозит до минус 12–17 градусов, днем — от −4 до −13. При этом здесь будет идти снег. Со среды начнется потепление, местами пройдут дожди со снегом, днем — до +2, а в ночные часы — в диапазоне от −6 до −11 градусов.

Горожане в Ботаническом саду им. И. С. Косенко в Краснодаре после снегопада Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Очень сильные дожди и снегопады с гололедными явлениями и гололедицей ожидаются на Кубани, в Адыгее, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. В горах лавиноопасно. В понедельник и вторник по ночам преобладающая температура — от 0 до −5 градусов, днем — от −1 до +5. Во второй половине недели потеплеет до плюс 4–9 градусов днем, по ночам минимальная температура составит −3 градуса, осадки при этом ослабнут или вовсе прекратятся.

Где морозы будут ниже −40 градусов

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе снегопады и морозы в диапазоне от −28 до −36 градусов по ночам и от −21 до −32 в дневные часы. В центре и на севере Урала немногим «теплее», а в целом прогнозируются аномальные холода, особенно в Курганской области. Преобладающие ночные температуры здесь в начале недели — от −25 до −33 градусов, днем — от −15 до −23, местами небольшой снег, а 27 января без осадков. Со среды по ночам — от −19 до −24, днем — минус 9–14, временами снегопады.

На юге Западной Сибири по ночам столбики термометров покажут от −25 до −32 градусов, в Томской области в понедельник местами до −40. Днем — минус 16–24 градуса. Временами снегопады.

На востоке Сибири — от центра Красноярского края до Алтая, Хакасии и Тувы — в понедельник местами снег, в остальные будни без осадков. По ночам — от −32 до −37 градусов, днем — минус 21–27. На севере Красноярского края преобладающая ночная температура — минус 33–39, дневная — минус 29–32, здесь снегопады ожидаются во вторник и среду.

Люди на улице Якутска Фото: Болот Бочкарев/РИА Новости

В Якутии температурный фон преимущественно ожидается в диапазоне от −31 до −38 градусов ночью и от −25 до −31 днем. В отдельных районах на северо-западе республики (преимущественно в Оленекском улусе) до −44 градусов. Повсеместно здесь ожидается снег разной интенсивности. В понедельник в северо-западных районах прогнозируется метель и ветер до 22 метров в секунду.

Где стоит готовиться к сильным ветрам

На Чукотке начало недели ожидается относительно мягким с температурой минус 9–14 градусов ночью и минус 6–11 днем, со снегопадами. Со вторника осадки прекратятся, на полуострове подморозит в ночные часы до минус 14–27 градусов, днем — в диапазоне от −13 до −22.

На севере Камчатки и в Магаданской области неделя начнется с непогоды. В понедельник здесь прогнозируются сильные снегопады и метели с ветром местами до 30 метров в секунду. В начале периода столбики термометров покажут минус 7–13 градусов по ночам и минус 2–9 градусов днем. Со среды начнет подмораживать на 2–3 градуса в день, снегопады ослабнут.

В Бурятии и Забайкалье неделя начнется с аномальных холодов. Местами в ночные часы здесь подморозит до минус 37–40 градусов. Преобладающая температура в Улан-Удэ минус 24–30 градусов по ночам, днем — от −16 до −19. В Чите днем — минус 18–22 градуса на протяжении рабочей недели, а ночные минимумы будут колебаться от −24 в понедельник до −38 в четверг. Снегопады в двух этих субъектах прогнозируются слабыми, в отдельные дни будет ясно и малооблачно.

В Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях также стоят сильные морозы. По ночам — в диапазоне от −26 до −33 градусов, в дневные часы — минус 15–22, местами снег.

В Приморье и на Сахалине преобладающая температура в течение недели от −16 до −24 градусов ночью и от −8 до −15 днем. Снегопады здесь ожидаются в понедельник и вторник.

