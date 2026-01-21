«Сибирский удар» заморозит Москву: погода на неделе, когда будет -30?

Заряд холодного воздуха принесет морозы из Сибири в Москву. Какая погода пришла 21 января, когда похолодает сильнее всего, будет ли минус 30, что ждет Петербург?

Какая погода пришла в Москву к 21 января

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что циклон постепенно уходит из Москвы на юго-восток, однако продолжает оказывать влияние на регион.

«По-прежнему облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе — минус 5–7 градусов, по области — минус 4–9. Атмосферное давление будет слабо расти», — прогнозирует Леус.

Начиная с четверга, 22 января, в Москве начнет холодать: ночью будет минус 7–9 градусов, днем — минус 6–8.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, когда похолодает сильнее всего

Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что на Москву уже идет «сибирский удар», о котором предупреждали европейские метеорологи. Сильные морозы уже вторглись на север Европейской России: в ночь на 21 января ниже минус 35 градусов было в Коми.

«На очереди Пермский край, где ночью 23 января температура воздуха будет местами ниже минус 42 градусов!» — объявила Позднякова.

Метеоролог предупредила, что Татьянин день (25 января), или День студента, в Москве может оказаться самым холодным в XXI веке: похолодает до минус 24–26 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, ниже минус 20 градусов в Москве будет уже к вечеру пятницы. К воскресенью температура может опуститься до минус 24, при этом ожидается снег и гололедица.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильные морозы в Москве продержатся до середины следующей недели. При этом в Москве и области не ожидается морозов до минус 30 и ниже, которые ранее обещали некоторые СМИ.

«По предварительным расчетам, уже к 28 января температура начнет расти», — сказал Вильфанд.

Foreca прогнозирует, что на фоне потепления в Москву вернутся мощные снегопады: с 26 по 28 января выпадет 26 мм осадков в виде снега, что вернет столице часть потерянного снежного покрова. После этого к концу недели ожидается новое похолодание: 29 января температура упадет до минус 20.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда придут морозы

21 января Петербург остается под влиянием циклонов: «сибирский удар» только приближается к городу.

«Несмотря на рост атмосферного давления, небо над городом пока продолжат закрывать плотные облака, местами вновь пройдет небольшой снег. Температура воздуха — минус 3–5 градусов, в Ленинградской области — минус 2–7. Атмосферное давление будет выше нормы. В четверг без существенных осадков, ночью — минус 9–11, днем — минус 7–9 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уверен, что в Северной столице быстро похолодает: к 24 января возможно похолодание до минус 20 градусов. По прогнозу Foreca, к 28 января ожидается небольшое потепление (до минус 10 градусов), после чего придет новая волна морозов.

