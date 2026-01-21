Синоптик раскрыл, как долго в Москве продержатся сильные морозы Вильфанд: морозы продержатся в Москве до середины следующей недели

Сильные морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он объяснил, что такая погода в столице связана с выхолаживанием на облачном небе и перемещением холодных воздушных масс на восток.

По предварительным расчетам, уже в среду (28 января. — NEWS.ru) температура будет повышаться, — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик опроверг распространившуюся в СМИ информацию о резком похолодании в Центральной России. По его словам, сведения о морозах до минус 36 градусов в ЦФО в четверг, 22 января, не соответствовали действительности.

До этого сообщалось, что на фоне морозного антициклона в России ожидаются аномальные холода. Как рассказал Вильфанд, на юге Сибири и в Дальневосточном федеральном округе температура воздуха снизится до −50 градусов. При этом на юге России, в Краснодарском крае, ночью показатели термометра могут опуститься до −10 градусов, а в Якутии температура упадет до −35 градусов.