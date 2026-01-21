Погода в Москве в среду, 21 января: на город надвигается сибирская стужа?

В Москве и Подмосковье ожидается очередное похолодание, в конце недели ночные температуры достигнут минус 20–25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице в среду, 21 января, надвигается ли сибирская стужа? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 21 января

По словам Вильфанда, в среду, напротив, температура будет около и выше нормы.

«Ночные температуры — −5–7 градусов, дневные — −2–4 всего-навсего, по области — до −6. Заметное повышение температуры», — сообщил метеоролог, говоря о 21 января.

Однако уже с четверга, 22 января, в Московском регионе начнется похолодание.

«В четверг похолодание будет выражено, но все-таки не очень сильно. Ночные температуры — около −10, по области — −7–12. Дневные температуры — от −5 до −10. Такая температура уже ниже нормы. А вот уже в пятницу и особенно в выходные — значительное понижение температуры. В пятницу около −15–17 ночью, дневные температуры — около −10. А в выходные столбики термометров опустятся ночью до −20–25 градусов, а днем — ниже −15», — рассказал Вильфанд.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве с утра −6,2 градуса, пасмурно, местами слабый снег. Ветер северо-западный 2 м/с, атмосферное давление — 751,6 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдет кратковременный снег. Ветер развернется на северные румбы 4–9 м/с. Температура воздуха — −4–7 градусов, что соответствует климатической норме января. Показания барометров будут расти и составят 752 мм рт. ст.», — написал Тишковец.

Он также подтвердил, что во второй половине недели морозы станут постепенно крепчать. Ночью и утром в четверг пройдет холодный атмосферный фронт, открывая путь полярному воздуху, из-за чего температура в течение суток понизится до −6–11 градусов.

«В пятницу инициатива станет переходить к антициклону, благодаря чему распогодится, а стужа усилится: под утро до −9–14, днем −8–13 градусов. В выходные прогнозируется малооблачная и бесснежная погода. По ночам в столице воздух станет остывать до −14–19, после полудня — −9–14 градусов, в Подмосковье местами ударят крепкие 20-градусные, так называемые Федосеевы морозы!» — рассказал синоптик.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 21 января

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать влияние гребень надвигающегося с востока сибирского антициклона. Несмотря на рост атмосферного давления, небо над городом пока продолжат закрывать плотные облака, и местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе составит −3–5 градусов, в Ленинградской области — −2–7 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг без существенных осадков, ночью −9–11 градусов, днем −7–9 градусов.

