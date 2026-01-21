Подвиг «русского Рэмбо», удар «умными» минами: новости СВО к утру 21 января

Бойцы Вооруженных сил Украины используют дистанционные мины с магнитными датчиками для ударов по курскому приграничью, российский расчет гаубицы Д-30 точно ударил по позициям противника на правом берегу Днепра. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС РФ провели успешную операцию на правом берегу Днепра

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате точного огневого поражения уничтожены личный состав противника и автомобиль, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, на вскрытом объекте наблюдалось постоянное перемещение украинских военных. Удар был нанесен осколочно-фугасными снарядами, что обеспечило максимальное поражение живой силы. Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 Костромского гвардейского полка ВДВ продолжают круглосуточную работу по поражению живой силы, техники, артиллерийских систем и складов противника на данном направлении.

Сапер рассказал об атаках ВСУ «умными минами»

Украинские силы применяют против российских военных в курском приграничье дистанционные мины с магнитными датчиками, рассказал командир инженерно-саперного отделения с позывным Борз. Эти боеприпасы, сбрасываемые с дронов, представляют серьезную опасность для личного состава и техники.

По словам военнослужащего, противник активно использует снаряды, оснащенные датчиками, реагирующими на движение. Мина активируется после сброса. Любое ее изменение, вызванное приближением человека с оружием или боевой машины, приводит к детонации. Для обезвреживания таких мин саперам приходится применять специальные средства.

Белгородский политик погиб в результате атаки украинских БПЛА

Помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим, сообщили в оперштабе региона.

Первый удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Головчино. Тайлоков, как ответственный сотрудник, выехал на место происшествия. Во время его работы на парковке возле объекта произошел второй прилет беспилотника. В результате он получил тяжелые ранения, от которых скончался на месте, несмотря на усилия врачей скорой помощи.

Ракеты ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру под Орлом

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Орловскую область повреждены объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома, сообщил в MAX губернатор региона Андрей Клычков. На месте происшествий работали оперативные службы.

По данным властей, ущерб инфраструктуре ТЭК является незначительным. В отдельных районах Орла — Северном и Железнодорожном — зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и воды.

Российский сержант в одиночку ликвидировал двух бойцов ВСУ

Стрелок — помощник гранатометчика сержант Айаал Федоров в составе штурмовой группы атаковал укрепленную позицию ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. В ходе боя он скрытно зашел во фланг обороны противника и помог сослуживцам захватить опорный пункт, уничтожив двух бойцов. Это дало возможность основной группе стремительно продвинуться и занять объект.

Также в Минобороны рассказали о подвиге механика-водителя рядового Сергея Журавлева. Под огнем он доставил подкрепление и умело действовал при отражении контратаки, что способствовало удержанию занятых позиций. Журавлев выбрал удобную огневую позицию и замаскировал машину от обнаружения с воздуха. В результате бойцы ВСУ попали под точный огонь российских штурмовиков, понесли значительные потери и отступили.

