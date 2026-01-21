Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате точного огневого поражения уничтожены личный состав противника и автомобиль, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, на вскрытом объекте наблюдалось постоянное перемещение украинских военных. Удар был нанесен осколочно-фугасными снарядами, что обеспечило максимальное поражение живой силы.

Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил ПВД ВСУ с личным составом и автомобилем, тем самым сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения, — указано в сообщении.

Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 Костромского гвардейского полка ВДВ продолжают круглосуточную работу по поражению живой силы, техники, артиллерийских систем и складов противника на данном направлении. Они демонстрируют свою эффективность, проводя успешные операции, подобные этой.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, больше месяца находились на позициях вместе с погибшими сослуживцами. Источник в российских силовых структурах указал, что украинское командование отказывало в эвакуации раненых, поэтому солдаты мучительно умирали прямо на глазах у товарищей.