21 января 2026 в 05:39

ВС РФ провели успешную операцию на правом берегу Днепра

Минобороны РФ: расчет Д-30 ликвидировал пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате точного огневого поражения уничтожены личный состав противника и автомобиль, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, на вскрытом объекте наблюдалось постоянное перемещение украинских военных. Удар был нанесен осколочно-фугасными снарядами, что обеспечило максимальное поражение живой силы.

Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил ПВД ВСУ с личным составом и автомобилем, тем самым сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения, — указано в сообщении.

Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 Костромского гвардейского полка ВДВ продолжают круглосуточную работу по поражению живой силы, техники, артиллерийских систем и складов противника на данном направлении. Они демонстрируют свою эффективность, проводя успешные операции, подобные этой.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, больше месяца находились на позициях вместе с погибшими сослуживцами. Источник в российских силовых структурах указал, что украинское командование отказывало в эвакуации раненых, поэтому солдаты мучительно умирали прямо на глазах у товарищей.

