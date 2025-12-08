ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 21:09

Путин обновил состав Совета по правам человека

Путин подписал указ о ротации в Совете по правам человека

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщили в пресс-службе СПЧ. Документ обновляет состав совета и фиксирует кадровые изменения, включая исключения и новые назначения.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, — говорится в сообщении.

В совет вошли Мария Большакова, Наталья Кравченко, Алексей Лубков и Артур Шлыков. Указ также исключил из состава Кирилла Вышинского (посмертно), Николая Иванова, Ирину Киркору, Романа Романова и Игоря Юргенса.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше. Документ датирован 2 декабря.

В тот же день Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга для развития отечественного кинопроизводства. Правительству РФ поручено в течение полугода обеспечить передачу ценных бумаг.

СПЧ
Владимир Путин
указы
ротации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа до конца года
Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»
Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео
Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке
В Японии назвали число пострадавших от землетрясения
Футболисту Мостовому вручили награду за победу в премии «Джентльмен года»
Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса
Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов
Путин обновил состав Совета по правам человека
ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО
Захарова указала на вопросы к Стратегии нацбезопасности США
У пожилых не покупают: что будет с ценами на вторичку после казуса Долиной
Захарова раскрыла, какой эффект Стратегия США может оказать на Европу
Россиянам рассказали об опасности искусственных елок
Российская школьница случайно проглотила зубную щетку
В МИД России усомнились в положениях о «Золотом куполе» США
В российском городе жители вернулись в атакованные БПЛА дома
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.