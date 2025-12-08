Путин обновил состав Совета по правам человека Путин подписал указ о ротации в Совете по правам человека

Президент Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщили в пресс-службе СПЧ. Документ обновляет состав совета и фиксирует кадровые изменения, включая исключения и новые назначения.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, — говорится в сообщении.

В совет вошли Мария Большакова, Наталья Кравченко, Алексей Лубков и Артур Шлыков. Указ также исключил из состава Кирилла Вышинского (посмертно), Николая Иванова, Ирину Киркору, Романа Романова и Игоря Юргенса.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше. Документ датирован 2 декабря.

В тот же день Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга для развития отечественного кинопроизводства. Правительству РФ поручено в течение полугода обеспечить передачу ценных бумаг.