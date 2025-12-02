Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга из федеральной. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Указ подписан главой государства в целях развития отечественного кинопроизводства.

Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность г. Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Киностудия „Ленфильм“», — говорится в документе.

Правительству РФ в течение полугода необходимо обеспечить передачу ценных бумаг в собственность города. Указ вступает в силу со дня его подписания во вторник, 2 декабря.

Ранее стало известно, что «Ленфильм» подал в суд на режиссера кинокартины «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. По данным источника, маэстро должен почти 2,5 млн рублей за пользование помещением студии в Петербурге.

В «Ленфильме» также рассказали, что охрана строго следила за соблюдением порядка и не допускала на модный показ, который прошел в здании киностудии, лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. В пресс-службе уточнили, что молодежные события отличаются от мероприятий делового характера.