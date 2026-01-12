Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО

Киев может объявить о банкротстве и капитулировать в 2026 году, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, Украина не сможет привлечь спонсоров для продолжения конфликта с Россией из-за сложного положения, в котором находится страна.

Я допускаю, что в 2026 году кризис на Украине может завершиться из-за банкротства Киева. Украинские источники говорят, что не все так хорошо, как они нарисовали на саммите ЕС, объявляя, что планируют собрать €90 млрд за два года через выпуск и продажу ценных облигаций. Почему все не так просто? Дело в том, что эти бумаги надо выпустить и найти на рынке свободные деньги, которые фонды могут приобрести. Но они же смотрят на рынок и спрашивают: «Под что вы берете?». Под будущий возврат денег через репарации, которые будут изъяты у России после победы. А если в это время идет продвижение ВС РФ, тогда те, кто покупает бумаги, говорят: «Подождите, а у вас действительно есть уверенность, что вы победите, заберете эти замороженные сейчас $300 млрд у РФ и потом с нами рассчитаетесь?». Уверенности нет, — пояснил Олейник.

Он подчеркнул, что люди, которые умеют считать деньги, не настолько глупы, чтобы тратить их бездумно. Кроме того, по словам Олейника, ЕС требует от Киева усилить мобилизацию в обмен на финансовую поддержку. Бывший депутат Рады указал, что руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов провел последнее совещание, на котором настаивал на значительном увеличении числа мобилизованных.

Неслучайно тот же министр обороны Украины [Денис] Шмыгаль дал приказ, чтобы работники ТЦК были вооружены табельным оружием. Зачем? Потому что будут применять силу. Сегодня применяют слезоточивый газ, стреляют, когда есть сопротивление гражданских лиц, и не смотрят ни на женщин, ни на детей. Будет серьезный конфликт. На фоне этого конфликта я не думаю, что есть желающие финансировать свои будущие убытки. У них на руках будут облигации, но кто будет их компенсировать? Евросоюз принял это решение, не подкрепив его решениями национальных парламентов, которые возьмут на себя бюджетные гарантии. Умные люди в Европе это понимают, — заключил Олейник.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что Украина может столкнуться с банкротством. Для стабилизации финансовой ситуации стране потребуется €137 миллиардов (13 трлн рублей) в период с 2026 по 2027 год. Вся эта сумма должна быть получена Киевом к весне.