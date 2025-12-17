В США признали, что Украина оказалась на грани банкротства

Украине грозит банкротство, по данным МВФ, ей требуется €137 млрд (13 трлн рублей) в 2026–2027 годах, сообщает Associated Press. В издании уточнили, что Киеву необходимо получить всю сумму к весне.

Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности €137 млрд. Деньги должны быть получены к весне. ЕС пообещал изыскать средства тем или иным способом, — отметили в издании.

Журналисты рассказали, что в ЕК предложили обеспечить Киеву кредит за счет замороженных российских активов. Однако это может создать «опасные прецеденты» и подорвать доверие к евро как к национальной валюте, уточнили в издании.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18–19 декабря ЕС должен принять финальное решение по спонсированию Украины в 2026–2027 годах за счет замороженных активов России. Она подчеркнула, что вопрос не может быть отложен. Чиновница назвала решающим шагом решение ЕС о бессрочной заморозке российских активов.