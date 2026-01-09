Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:18

Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году

Bruegel: Россия стала четвертым поставщиком газа в ЕС в 2025 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия в 2025 году заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. Суммарные поставки российского газа в ЕС составили около 38 млрд кубометров.

Больше газа в Евросоюз поставили Норвегия — 97,1 млрд кубометров, США — 82,9 млрд кубометров и Алжир — 38,6 млрд кубометров. Всего в 2025 году страны Евросоюза импортировали 313,6 млрд кубометров газа, что на 5,3% больше, чем в 2024 году.

Ранее Евростат подсчитал, что страны ЕС потеряли около €48 млрд из-за санкций против России. За четыре года экспорт Евросоюза сократился на 65%, а за 10 месяцев 2025 года упал до €25 млрд против €73 млрд в 2021-м. Наибольшие потери понесли Германия и Польша, чьи доходы от торговли с РФ снизились более чем на 70%.

До этого Россия заняла первое место в мире по физическому объему импорта мандаринов за девять месяцев 2025 года — 486 тыс. тонн. В стоимостном выражении лидером стала Франция с $337 млн (26 млрд рублей), тогда как российский импорт оценили примерно в $296 млн (23 млрд рублей), что указывает на более низкую среднюю цену закупаемой продукции.

газ
Россия
Европа
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой
Севший в Архангельске самолет не удержался на полосе
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.