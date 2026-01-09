Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году

Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году Bruegel: Россия стала четвертым поставщиком газа в ЕС в 2025 году

Россия в 2025 году заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. Суммарные поставки российского газа в ЕС составили около 38 млрд кубометров.

Больше газа в Евросоюз поставили Норвегия — 97,1 млрд кубометров, США — 82,9 млрд кубометров и Алжир — 38,6 млрд кубометров. Всего в 2025 году страны Евросоюза импортировали 313,6 млрд кубометров газа, что на 5,3% больше, чем в 2024 году.

Ранее Евростат подсчитал, что страны ЕС потеряли около €48 млрд из-за санкций против России. За четыре года экспорт Евросоюза сократился на 65%, а за 10 месяцев 2025 года упал до €25 млрд против €73 млрд в 2021-м. Наибольшие потери понесли Германия и Польша, чьи доходы от торговли с РФ снизились более чем на 70%.

До этого Россия заняла первое место в мире по физическому объему импорта мандаринов за девять месяцев 2025 года — 486 тыс. тонн. В стоимостном выражении лидером стала Франция с $337 млн (26 млрд рублей), тогда как российский импорт оценили примерно в $296 млн (23 млрд рублей), что указывает на более низкую среднюю цену закупаемой продукции.