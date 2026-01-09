Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:13

«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине

Американист Дудаков: переговорный процесс по Украине сдвигается до весны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сроки переговорного процесса сдвигаются минимум до весны 2026 года, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что переговоры находятся в подвешенном состоянии на фоне того, как президент США Дональд Трамп переключился на другие проблемы.

Переговорный процесс, судя по всему, сейчас находится в подвешенном состоянии на фоне того, как Трамп переключился на другие проблемы: устраивает эскалацию с Венесуэлой, с другими странами, занимается попытками захвата Гренландии, сейчас угрожает Мексике. Поэтому здесь, я думаю, сроки в рамках этого переговорного процесса, очевидно, сдвигаются. Я думаю, что самое раннее — это весна 2026 года, не раньше, — высказался Дудаков.

По его мнению, США будут пытаться усиливать давление на Россию, угрожать новыми санкциями, лишь бы заставить согласиться со своим планом. Но рано или поздно, подчеркнул американист, у них образуется понимание того, что это не работает. Придется с более реалистичных позиций договариваться с Россией, заключил Дудаков.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

США
Украина
переговоры
СВО
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой
Севший в Архангельске самолет не удержался на полосе
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.