«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине

Сроки переговорного процесса сдвигаются минимум до весны 2026 года, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что переговоры находятся в подвешенном состоянии на фоне того, как президент США Дональд Трамп переключился на другие проблемы.

Переговорный процесс, судя по всему, сейчас находится в подвешенном состоянии на фоне того, как Трамп переключился на другие проблемы: устраивает эскалацию с Венесуэлой, с другими странами, занимается попытками захвата Гренландии, сейчас угрожает Мексике. Поэтому здесь, я думаю, сроки в рамках этого переговорного процесса, очевидно, сдвигаются. Я думаю, что самое раннее — это весна 2026 года, не раньше, — высказался Дудаков.

По его мнению, США будут пытаться усиливать давление на Россию, угрожать новыми санкциями, лишь бы заставить согласиться со своим планом. Но рано или поздно, подчеркнул американист, у них образуется понимание того, что это не работает. Придется с более реалистичных позиций договариваться с Россией, заключил Дудаков.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.