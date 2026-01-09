Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 14:29

«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией

Мелони заявила, что Европе пришло время начать переговоры с Россией

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европе пришло время говорить с Россией, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини, передает ТАСС.

Сальвини, как и [президент Франции Эммануэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией, — подчеркнула Мелони.

Также она отметила, что всегда выступала за назначение спецпредставителя по Украине. При этом политик считает, что пока не сложились условия для возвращения России в формат «Большой семерки», но не исключила это в будущем.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Эксперт считает, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей, которых Европа хочет достичь с помощью ввода миротворческих сил в страну.

До этого дипломатическая служба Евросоюза не смогла перечислить 19 стран, на которые, как заявила глава ведомства Кая Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет. Запрос на этот счет в европейскую службу внешних действий направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

Джорджа Мелони
Европа
Россия
Италия
переговоры
