Мелони изумилась критике со стороны Макрона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была изумлена заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили в ее офисе. Макрон попросил прекратить «комментировать происходящее у других» после ее высказывания по поводу смерти активиста во Франции, передает Politico.

Мелони заявила, что гибель молодого человека чуть старше 20 лет, ставшего жертвой нападения со стороны группировок, связанных с левым экстремизмом, — это трагедия для всей Европы. По ее словам, это произошло на фоне идеологической ненависти, которая распространяется в ряде стран. В ответ на это Макрон написал, что его всегда поражало, что националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили, «первыми комментируют происходящее в чужих домах».

Ранее сообщалось, что неформальный завтрак лидеров ЕС, на который не пригласили представителей восьми стран, закончился провалом: двое из трех организаторов опоздали, а конструктивное обсуждение так и не состоялось. Мелони, инициировавшая встречу, прибыла под самый конец, а на вопрос о повестке один из дипломатов сухо ответил: «ничего».