13 февраля 2026 в 14:13

Неформальный завтрак лидеров ЕС обернулся провалом

Politico: неформальная встреча лидеров стран ЕС завершилась безрезультатно

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Неформальный завтрак лидеров ЕС, на который не пригласили представителей восьми стран, закончился провалом: двое из трех организаторов опоздали, а конструктивное обсуждение так и не состоялось, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, итальянский премьер Джорджа Мелони, инициировавшая встречу, прибыла под самый конец, а на вопрос о повестке один из дипломатов сухо ответил: «ничего».

Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие. По словам еще одного дипломата ЕС, Мелони, пригласившая других лидеров, приехала «под самый конец» [встречи]. На вопрос о том, что обсуждалось, дипломат бесстрастно заявил: «ничего», — говорится в материале.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что на одной из встреч Евросоюза на текущей неделе может обсуждаться механизм исключения из блока таких государств, как Венгрия. По его оценке, подобные меры могли бы стать способом консолидации ЕС перед лицом внешних угроз и внутренних разногласий.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по итогам экстренного саммита, что Европу ожидает глубокая реформа единого рынка. Представление плана «Одна Европа — один рынок» намечено на март. Он предусматривает существенное усиление экономической интеграции государств-членов союза.

