Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза

На одной из запланированных на текущей неделе встреч представителей Евросоюза будет решаться вопрос исключения из объединения стран вроде Венгрии, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, это стало бы одним из шагов по укреплению ЕС перед лицом внешних вызовов и внутренних противоречий.

Не все европейские лидеры собираются на подобных встречах, [как, например, саммит ЕС по экономическим вопросам], которые планируются на текущей неделе. На них идет речь о спасении Евросоюза как мягкой империи. В Берлине, Париже и Риме хотят идти по нескольким направлениям. Первое — выработать концепцию коренной Европы, которая была бы более автономна от США, стала бы более централизованной и лучше управляемой. Там хотят создать пост президента ЕС и изгнать из своих рядов такие страны, как Венгрия. Второе — создать новую крепкую идентичность Европы: милитаризация против внешних угроз, сильную европейскую армию и независимый от НАТО ВПК, — пояснил Рар.

Также он добавил, что в ЕС хотят взяться за архитектуру нового мироустройства и не допустить глобальной маргинализации Европы. Политолог не исключил, что там намерены обеспечить надежное снабжение Евросоюза нужными ресурсами преимущественно из дружественных Западу стран. По его словам, экономист и бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги подготовил для спасения ЕС скрытый доклад, который станет основой для передела объединения.

Ранее сообщалось, что инициатива о полном запрете российской стали может вызвать серьезный раскол внутри Европейского союза. По словам американских журналистов, несмотря на ранее введенные 50-процентные пошлины, поставки полуфабрикатов из РФ даже выросли, а теперь парламент ЕС рискует столкнуться с противодействием стран-импортеров.