Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:58

Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза

Политолог Рар: Евросоюз хочет изгнать из своих рядов страны вроде Венгрии

Читайте нас в Дзен

На одной из запланированных на текущей неделе встреч представителей Евросоюза будет решаться вопрос исключения из объединения стран вроде Венгрии, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, это стало бы одним из шагов по укреплению ЕС перед лицом внешних вызовов и внутренних противоречий.

Не все европейские лидеры собираются на подобных встречах, [как, например, саммит ЕС по экономическим вопросам], которые планируются на текущей неделе. На них идет речь о спасении Евросоюза как мягкой империи. В Берлине, Париже и Риме хотят идти по нескольким направлениям. Первое — выработать концепцию коренной Европы, которая была бы более автономна от США, стала бы более централизованной и лучше управляемой. Там хотят создать пост президента ЕС и изгнать из своих рядов такие страны, как Венгрия. Второе — создать новую крепкую идентичность Европы: милитаризация против внешних угроз, сильную европейскую армию и независимый от НАТО ВПК, — пояснил Рар.

Также он добавил, что в ЕС хотят взяться за архитектуру нового мироустройства и не допустить глобальной маргинализации Европы. Политолог не исключил, что там намерены обеспечить надежное снабжение Евросоюза нужными ресурсами преимущественно из дружественных Западу стран. По его словам, экономист и бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги подготовил для спасения ЕС скрытый доклад, который станет основой для передела объединения.

Ранее сообщалось, что инициатива о полном запрете российской стали может вызвать серьезный раскол внутри Европейского союза. По словам американских журналистов, несмотря на ранее введенные 50-процентные пошлины, поставки полуфабрикатов из РФ даже выросли, а теперь парламент ЕС рискует столкнуться с противодействием стран-импортеров.

Евросоюз
Венгрия
США
НАТО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Адвокат ответил, смогут ли юристы Сабурова повлиять на запрет въезда в РФ
Авиаэксперт не поддержал идею отдельной очереди для россиян в аэропортах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.