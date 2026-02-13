Еврокомиссия подготовит план по радикальной интеграции рынка ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС заявила, что Европу ждет масштабная реформа общего рынка, передает ТАСС. План «Одна Европа — один рынок» будет представлен уже в марте и предполагает значительное углубление экономического взаимодействия стран-участниц.

Ключевым элементом готовящихся изменений станет новая архитектура регулирования бизнеса на всей территории союза. Брюссель намерен обнародовать проект EU.Inc — единого режима правил для предпринимательского сообщества. Эксперты считают, что нововведение приведет к новому усилению полномочий Еврокомиссии и сокращению функций национальных правительств.

Мы приняли решение, что на следующем саммите в марте я представлю план «Одна Европа — один рынок», — констатировала глава ЕК.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что эпоха дешевой российской энергии для стран Европы подошла к концу в 2022 году. Он уточнил, что давно в прошлом уже и те времена, когда основным экспортным рынком для европейских государств был Китай.