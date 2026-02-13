Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 00:32

Еврокомиссия подготовит план по радикальной интеграции рынка ЕС

Урсула фон дер Ляйен анонсировала проведение реформы «Одна Европа — один рынок»

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС заявила, что Европу ждет масштабная реформа общего рынка, передает ТАСС. План «Одна Европа — один рынок» будет представлен уже в марте и предполагает значительное углубление экономического взаимодействия стран-участниц.

Ключевым элементом готовящихся изменений станет новая архитектура регулирования бизнеса на всей территории союза. Брюссель намерен обнародовать проект EU.Inc — единого режима правил для предпринимательского сообщества. Эксперты считают, что нововведение приведет к новому усилению полномочий Еврокомиссии и сокращению функций национальных правительств.

Мы приняли решение, что на следующем саммите в марте я представлю план «Одна Европа — один рынок», — констатировала глава ЕК.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что эпоха дешевой российской энергии для стран Европы подошла к концу в 2022 году. Он уточнил, что давно в прошлом уже и те времена, когда основным экспортным рынком для европейских государств был Китай.

Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
экономика
интеграция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан указал Зеленскому на нелепость его требований о вступлении в ЕС
Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала
Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери
«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших
Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА
Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным
Европейские страны намерены купить дешевые боевые дроны
Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией
Еврокомиссия подготовит план по радикальной интеграции рынка ЕС
Проблемы со здоровьем, личная жизнь, слова о Путине: где сейчас Дужников
«Доставка на дом»: манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок
Макрон не захотел видеть Европу «за дверью» на переговорах с Россией
Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы
Мужчинам на заметку: все, что нужно знать о цинке. Ликбез от врача
«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией
Трамп может выйти из переговоров по Украине
Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии
«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа
Кровавые кошки-мышки: замначальника ГАИ Томска годами помогал зятю-маньяку
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.