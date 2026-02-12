Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 03:42

Макрон сказал, когда кончилась эпоха дешевой энергии для Европы

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эпоха дешевой российской энергии для стран Европы подошла к концу в 2022 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Политик уверен, что возврата к прошлому не будет. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в соцсетях.

Пути назад нет, — заявил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что давно в прошлом уже и времена, когда Китай был основным экспортным рынком для европейских государств. По его словам, 2025 год стал первым годом, когда Германия, главная экспортная экономика Европы, обнаружила дефицит торгового баланса с Китаем.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению доходов населения. Он назвал политику ЕС в сфере энергетики ущербной. Дипломат отметил, что электричество и газ обходятся бельгийскому бизнесу втрое дороже, чем в США.

Тем временем выяснилось, что Германия за четыре года дополнительно потратила почти €40 млрд (почти 3,7 трлн рублей) на закупку нефти после прекращения импорта из России. Средневзвешенная цена закупки нефти в ФРГ выросла после введения санкций против РФ. В январе — ноябре 2021 года цена составляла €55,2 (5093 рубля) за баррель, в 2022 году увеличилась до €90,5 (8350 рублей) за баррель.

Эммануэль Макрон
Франция
Россия
Китай
