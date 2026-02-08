Стало известно, к чему привел отказ ЕС от российского газа Посол Гончар: отказ Евросоюза от российского газа стал причиной роста инфляции

Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению доходов населения, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар. Он назвал политику ЕС в сфере энергетики ущербной.

По словам дипломата, объективные данные статистики подтверждают негативные последствия. В качестве примера он привел Бельгию, где в большинстве регионов уровень располагаемых доходов в 2024 году остался ниже, чем в 2021. Высокие цены на энергию также снизили конкурентоспособность местных производителей.

В результате же отказа от профильного сотрудничества с Россией Европа попала в зависимость от США, которые вводят против нее заградительные пошлины и тарифы и заявляют о притязаниях на территории, которые в Старом Свете считают своими, — добавил Гончар.

Теперь электричество и газ обходятся бельгийскому бизнесу втрое дороже, чем в США. Решение ЕС полностью прекратить импорт российского СПГ с 2027 года, по его мнению, станет очередным болезненным ударом. Посол подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергетику как орудие политики.

Ранее председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития ФРГ Моника Шнитцер обратила внимание, что Германии необходимо создавать стратегический газовый резерв и диверсифицировать поставки, чтобы избежать опасной зависимости от американского сжиженного природного газа. Она отметила, что США под руководством Дональда Трампа могут использовать поставки газа как инструмент давления.