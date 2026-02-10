Зимняя Олимпиада — 2026
Макрон рассказал, чем Европа заменила поставки энергоресурсов из России

Макрон: Европа из-за отказа от энергоресурсов из РФ стала зависима от США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа из-за отказа от энергоресурсов из России стала зависима от США, заявил изданию Monde президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты поставляют странам континента 60% сжиженного природного газа.

Мы заменили нашу зависимость от России зависимостью от США, — сказал Макрон.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению доходов населения. Он назвал политику ЕС в сфере энергетики ущербной. Дипломат отметил, что электричество и газ обходятся бельгийскому бизнесу втрое дороже, чем в США.

До этого председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития ФРГ Моника Шнитцер заявила, что Германии необходимо создавать стратегический газовый резерв и диверсифицировать поставки, чтобы избежать опасной зависимости от американского сжиженного природного газа. Она отметила, что США под руководством Дональда Трампа могут использовать поставки газа как инструмент давления.

