Германию назвали опасно зависимой от американского СПГ

Германии необходимо создавать стратегический газовый резерв и диверсифицировать поставки, чтобы избежать опасной зависимости от американского сжиженного природного газа, заявила председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития ФРГ Моника Шнитцер в интервью медиагруппе Funke. Она отметила, что США под руководством Дональда Трампа могут использовать поставки газа как инструмент давления.

По словам экономиста, формирование чрезмерной зависимости от одного поставщика является серьезным стратегическим риском. Она не исключила, что Вашингтон в определенный момент может пригрозить прекращением поставок, чтобы добиться от Берлина политических уступок.

Я не думаю, что это хорошая идея — делать себя настолько зависимыми, — указала экономист.

В качестве альтернатив Шнитцер также назвала Катар, Норвегию и некоторых африканских производителей. Эксперт подчеркнула, что в случае прекращения американских поставок Европа окажется в жесткой конкуренции за газ с азиатскими странами, что неминуемо взвинтит цены. Поэтому создание резервов является разумной мерой предосторожности.

При этом, по данным на 6 февраля 2026 года, заполненность газохранилищ Германии составляет лишь 28,42%. При этом официальные власти называют ситуацию с газоснабжением надежной.

Ранее аналитики сообщили, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) странами Евросоюза в январе 2026 года достиг 2,276 млрд кубометров. По их данным, этот показатель обновил месячный максимум во второй раз подряд, незначительно превысив предыдущий рекорд в 2,275 млрд кубометров, установленный в декабре 2025 года.