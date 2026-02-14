«На 7 тыс. км»: Мелони «оставила» своих союзников в Мюнхене La Repubblica: Мелони решила поехать в Африку вместе Мюнхенской конференции

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони приняла решение пропустить Мюнхенскую конференцию по безопасности, выбрав вместо этого поездку в Африку, пишет La Repubblica. Издание отмечает, что глава итальянского правительства демонстративно игнорирует это мероприятие уже не первый год.

Пока ведущие европейские лидеры континента обсуждают Украину и накалившиеся отношения США и ЕС, глава итальянского правительства удаляется от баварского саммита на 7 тыс. км, в Аддис-Абебу, — сказано в сообщении.

Нынешний отказ от участия в форуме, по мнению журналистов, продиктован желанием избежать прямого столкновения позиций с Соединенными Штатами. Это происходит на фоне ощутимого похолодания в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.

Организаторы конференции направляли Мелони официальное приглашение. Планировалось, что ее выступление последует сразу за речью канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось, что организованный Мелони неформальный завтрак для лидеров Евросоюза, с которого были исключены представители восьми стран, завершился безрезультатно. Конструктивный диалог на мероприятии так и не выстроили. Двое из трех инициаторов встречи опоздали к началу, в том числе и сама итальянский премьер, которая прибыла почти к окончанию завтрака.