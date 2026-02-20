Мелони рассказала, можно ли скоро решить территориальный вопрос по Украине Мелони усомнилась в скором решении территориального вопроса по Украине

Территориальный вопрос по Украине вряд ли будет решен в самое ближайшее время, заявила в интервью Sky tg24 премьер Италии Джорджа Мелони. Она отметила, что для урегулирования кризиса составлен мирный план, но не раскрыла его содержание.

Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, — сказала Мелони.

Ранее издание Die Welt сообщило, что в ЕС рассматривают возможность приема Украины при ее отказе от территорий. При этом процедура может пройти «в рассрочку» до того, как все критерии для членства будут достигнуты. В Брюсселе считают, что для того, чтобы убедить народ Украины пойти на уступки, президенту страны Владимиру Зеленскому нужно предложить нечто весомое.

До этого агентство Reuters сообщило, что европейские разведывательные службы не видят перспектив достижения мира на Украине в 2026 году. По его информации, главы европейских спецслужб настроены пессимистично, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах. Источники полагают, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса может стать отправной точкой для настоящих переговоров.