Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 17:32

«Зловещее напоминание»: в США оценили силу «Орешника»

WP: удар «Орешника» напомнил о мощном арсенале России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый удар российской ракеты «Орешник» по Украине стал «зловещим напоминанием» миру о ядерных силах Москвы, сообщает американская газета The Washington Post. Авторы статьи связывают эту демонстрацию силы с политическим контекстом, отмечая, что сигнал был отправлен в тот момент, когда мирный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, по всей видимости, зашел в тупик.

Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы, — говорится в материале.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на сегодняшний день НАТО абсолютно нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами «Орешник». По его словам, в Североатлантическом альянсе осознают свое бессилие. По мнению Боуза, чтобы в НАТО смогли «хотя бы приблизиться к этой цели», должны пройти годы.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину средства ПВО после массированного удара ВС РФ. Он напомнил, что ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна перехватить ракету «Орешник».

ракета «Орешник»
СВО
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАГАТЭ замерло в ожидании после обрыва последней «нитки» питания ЗАЭС
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.