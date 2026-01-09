«Зловещее напоминание»: в США оценили силу «Орешника»

Новый удар российской ракеты «Орешник» по Украине стал «зловещим напоминанием» миру о ядерных силах Москвы, сообщает американская газета The Washington Post. Авторы статьи связывают эту демонстрацию силы с политическим контекстом, отмечая, что сигнал был отправлен в тот момент, когда мирный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, по всей видимости, зашел в тупик.

Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы, — говорится в материале.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на сегодняшний день НАТО абсолютно нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами «Орешник». По его словам, в Североатлантическом альянсе осознают свое бессилие. По мнению Боуза, чтобы в НАТО смогли «хотя бы приблизиться к этой цели», должны пройти годы.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину средства ПВО после массированного удара ВС РФ. Он напомнил, что ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна перехватить ракету «Орешник».