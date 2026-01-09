Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 17:00

«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»

Журналист Боуз признал, что НАТО нечем ответить на удар «Орешником» по Украине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день НАТО абсолютно нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами «Орешник», написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, в Североатлантическом альянсе осознают свое бессилие. По мнению Боуза, чтобы в НАТО смогли «хотя бы приблизиться к этой цели», должны пройти годы.

У НАТО нет ответа на новаторский российский ракетный комплекс «Орешник», вновь примененный <…> против Украины. Они не могут его остановить, и они это знают, — констатировал журналист.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину средства ПВО после массированного удара ВС РФ. Он напомнил, что ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна перехватить ракету «Орешник».

До этого Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар по Украине, в том числе ракетным комплексом «Орешник». Поражены объекты производства беспилотников, использованных для атаки на резиденцию президента Владимира Путина 29 декабря.

Запад
Европа
Евросоюз
Украина
НАТО
ракеты
ракета «Орешник»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой
Севший в Архангельске самолет не удержался на полосе
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.