«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником» Журналист Боуз признал, что НАТО нечем ответить на удар «Орешником» по Украине

На сегодняшний день НАТО абсолютно нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами «Орешник», написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, в Североатлантическом альянсе осознают свое бессилие. По мнению Боуза, чтобы в НАТО смогли «хотя бы приблизиться к этой цели», должны пройти годы.

У НАТО нет ответа на новаторский российский ракетный комплекс «Орешник», вновь примененный <…> против Украины. Они не могут его остановить, и они это знают, — констатировал журналист.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину средства ПВО после массированного удара ВС РФ. Он напомнил, что ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна перехватить ракету «Орешник».

До этого Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар по Украине, в том числе ракетным комплексом «Орешник». Поражены объекты производства беспилотников, использованных для атаки на резиденцию президента Владимира Путина 29 декабря.