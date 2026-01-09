На сегодняшний день НАТО абсолютно нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами «Орешник», написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, в Североатлантическом альянсе осознают свое бессилие. По мнению Боуза, чтобы в НАТО смогли «хотя бы приблизиться к этой цели», должны пройти годы.
У НАТО нет ответа на новаторский российский ракетный комплекс «Орешник», вновь примененный <…> против Украины. Они не могут его остановить, и они это знают, — констатировал журналист.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину средства ПВО после массированного удара ВС РФ. Он напомнил, что ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна перехватить ракету «Орешник».
До этого Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар по Украине, в том числе ракетным комплексом «Орешник». Поражены объекты производства беспилотников, использованных для атаки на резиденцию президента Владимира Путина 29 декабря.