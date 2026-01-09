Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками Мальчик сломал два позвонка во время катания с горки в Челябинской области

В Челябинской области шестиклассник получил перелом двух позвонков во время катания с ледяной горки, сообщает 31tv.ru. Происшествие случилось 1 января в поселке Новосинеглазово. Дети катались «паровозиком», цепляясь друг за друга. В ходе одного из спусков ребенок упал и не смог самостоятельно подняться после неудачного падения.

Мать мальчика столкнулась со сложностями в поиске медицинской помощи из-за затяжных праздничных выходных. Сделать МРТ удалось лишь в областной больнице. Обследование показало наличие компрессионного перелома двух позвонков. Ребенка госпитализировали. Теперь ему предстоит пройти курс вытяжения позвоночника. Для дальнейшей реабилитации, которая продлится полгода, мальчику требуется специальный корсет. Родители объявили сбор средств на его приобретение.

