09 января 2026 в 18:06

Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками

Мальчик сломал два позвонка во время катания с горки в Челябинской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Челябинской области шестиклассник получил перелом двух позвонков во время катания с ледяной горки, сообщает 31tv.ru. Происшествие случилось 1 января в поселке Новосинеглазово. Дети катались «паровозиком», цепляясь друг за друга. В ходе одного из спусков ребенок упал и не смог самостоятельно подняться после неудачного падения.

Мать мальчика столкнулась со сложностями в поиске медицинской помощи из-за затяжных праздничных выходных. Сделать МРТ удалось лишь в областной больнице. Обследование показало наличие компрессионного перелома двух позвонков. Ребенка госпитализировали. Теперь ему предстоит пройти курс вытяжения позвоночника. Для дальнейшей реабилитации, которая продлится полгода, мальчику требуется специальный корсет. Родители объявили сбор средств на его приобретение.

Ранее в Сочи шестилетний ребенок получил травму руки при неосторожном обращении с петардой. Инцидент произошел в Центральном районе города. Ребенок гулял со своим братом и другими детьми. У одного из них была петарда, купленная в ближайшем магазине. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. После происшествия сотрудники полиции изъяли оставшуюся пиротехнику из торговой точки.

До этого девушка получила ожог второй степени, пытаясь повторить опасный тренд из социальных сетей. Его суть заключается в выливании этилового спирта на руку. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, почувствовав резкую боль в руке. Теперь ей предстоит пройти продолжительный курс восстановления.

травмы
дети
Челябинская область
происшествия
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
