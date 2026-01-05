Девушка повторила опасный тренд из соцсетей и получила ожоги вместо лайков «112»: девушка обожгла кисти рук при попытке повторить тренд из соцсетей

Девушка пострадала при попытке повторить опасный тренд из соцсетей, где нужно вылить этиловый спирт на руку, пишет Telegram-канал «112». В итоге она попала в больницу с ожогом второй степени.

По информации канала, пострадавшая обратилась за помощью к медикам, когда ощутила резкую боль в руке. Теперь ей предстоит продолжительное восстановление.

Ранее житель Обнинска попал в больницу в тяжелом состоянии после принятия ванной. По словам дочери пострадавшего, в доме плохо настроены терморегуляторы, поэтому из смесителей периодически льется кипящая вода. В результате мужчина получил сильные ожоги пяток, спины и ягодиц.

До этого уличный артист получил травмы во время выступления с огнем. Пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином. Это произошло в тот момент, когда артист выступал с горящими факелами. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло.