05 января 2026 в 19:14

Девушка повторила опасный тренд из соцсетей и получила ожоги вместо лайков

«112»: девушка обожгла кисти рук при попытке повторить тренд из соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девушка пострадала при попытке повторить опасный тренд из соцсетей, где нужно вылить этиловый спирт на руку, пишет Telegram-канал «112». В итоге она попала в больницу с ожогом второй степени.

По информации канала, пострадавшая обратилась за помощью к медикам, когда ощутила резкую боль в руке. Теперь ей предстоит продолжительное восстановление.

Ранее житель Обнинска попал в больницу в тяжелом состоянии после принятия ванной. По словам дочери пострадавшего, в доме плохо настроены терморегуляторы, поэтому из смесителей периодически льется кипящая вода. В результате мужчина получил сильные ожоги пяток, спины и ягодиц.

До этого уличный артист получил травмы во время выступления с огнем. Пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином. Это произошло в тот момент, когда артист выступал с горящими факелами. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло.

ожоги
травмы
соцсети
челлендж
