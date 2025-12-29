Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:32

Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума

WP: число корпоративных банкротств в США достигло максимума за 15 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло самого высокого уровня с 2010 года, сообщает газета The Washington Post. Аналитики отмечают, что предприятия, зависящие от импорта, столкнулись с существенным ростом таможенных пошлин.

По данным S&P Global Market Intelligence, по состоянию на ноябрь текущего года заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний. Это на 14% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество банкротств зафиксировано в промышленном секторе, за ним следует сектор товаров не первой необходимости. Представители компаний связывают рост банкротств с инфляцией, высокими процентными ставками и торговой политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая привела к сбоям в цепочках поставок и увеличению издержек.

Ранее стало известно, что Белый дом изучает возможность корректировки своей тарифной политики и создания исключений из общих правил. В администрации США уточнили, что речь идет о товарах, которые по объективным причинам не могут производиться в стране.

США
банкротства
компании
пошлины
экономика
