Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума

Количество корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло самого высокого уровня с 2010 года, сообщает газета The Washington Post. Аналитики отмечают, что предприятия, зависящие от импорта, столкнулись с существенным ростом таможенных пошлин.

По данным S&P Global Market Intelligence, по состоянию на ноябрь текущего года заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний. Это на 14% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество банкротств зафиксировано в промышленном секторе, за ним следует сектор товаров не первой необходимости. Представители компаний связывают рост банкротств с инфляцией, высокими процентными ставками и торговой политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая привела к сбоям в цепочках поставок и увеличению издержек.

Ранее стало известно, что Белый дом изучает возможность корректировки своей тарифной политики и создания исключений из общих правил. В администрации США уточнили, что речь идет о товарах, которые по объективным причинам не могут производиться в стране.