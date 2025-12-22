США могут отменить пошлины на ряд товаров Белый дом: США думают над отменой пошлин на не производимые в стране товары

Администрация США изучает возможность корректировки своей тарифной политики и создании исключений из общих правил, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в эфире телеканала CBS. Речь идет о товарах, которые по объективным причинам, таким как климатические условия, не могут производиться на территории страны.

Работу по изучению этого вопроса, как отметил экономист, возглавляет торговый представитель США Джеймисон Грир. Данное заявление прозвучало на фоне продолжающейся защиты президентом Дональдом Трампом общего курса на введение защитных пошлин.

Есть вещи, которые, возможно, можно было бы скорректировать... есть интерес — и Джеймисон Грир руководит работой по изучению этих вопросов — есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов, — сказал Хассетт.

Ранее Трамп заявил, что введение пошлин на иностранные товары заметно усилило национальную безопасность США. По его словам, страна стала самой финансово сильной в мире благодаря тарифам. Если Верховный суд США примет решение о незаконности пошлин, это станет самой большой угрозой для безопасности страны. Государство в таком случае останется финансово беззащитным.