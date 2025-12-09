ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:16

Трамп назвал самую финансово сильную страну в мире

Трамп: пошлины на иностранные товары укрепили нацбезопасность США

Дональд Трамп
Введение пошлин на иностранные товары заметно усилило национальную безопасность США, заявил в своей соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. По его словам, страна стала самой финансово сильной в мире благодаря тарифам.

Если Верховный суд США примет решение о незаконности пошлин, это станет самой большой угрозой для безопасности страны, считает Трамп. По словам президента, государство останется финансово беззащитным.

Верховный суд США в настоящее время рассматривает вопрос о законности оснований для введения тарифов администрацией Трампа. СМИ отмечают, что, в случае проигрыша, будут вынуждены компенсировать компаниям уплаченные ими пошлины.

Ранее научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо заявила, что Евросоюз принял тарифную политику США в обмен на гарантии безопасности. По ее словам, такой подход не решает фундаментальных проблем в трансатлантических отношениях.

Директор Центра изучения китайско-европейских отношений Цзянь Цзюньбо добавил, что администрация американского президента США Дональда Трампа при введении пошлин не учитывала интересы Евросоюза, руководствуясь исключительно американскими национальными приоритетами.

