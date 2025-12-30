Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 02:36

Россиянам рассказали, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году

Стенякина: один пенсионный балл в 2026 году будет стоить 65,6 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В 2026 году стоимость добровольной покупки недостающих пенсионных баллов для назначения страховой пенсии существенно вырастет, сообщали ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, эта возможность доступна для неработающих граждан, которым не хватает стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Если у будущего пенсионера недостаточно баллов или лет стажа, он может добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию, подав заявление в Социальный фонд России. Однако цена такого решения в грядущем году вырастет.

В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей, — сказала депутат.

Сенякина напомнила, что в 2025 году эта сумма равнялась 60,4 тыс. рублей. В год можно приобрести максимум 8,7 балла, при этом купленный стаж не может превышать половины от требуемого (7,5 лет из 15).

Парламентарий посоветовала подать заявление на покупку баллов через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. После одобрения фонд предоставит реквизиты для оплаты взносов — единовременно или помесячно. Точную сумму к уплате поможет рассчитать специальный калькулятор на официальном сайте СФР.

