В ОП озвучили, сколько пенсионных баллов нужно для страховых выплат Член ОП Машаров: для страховой пенсии по старости нужно накопить минимум 30 ИПК

Для выхода на страховую пенсию по старости россиянам необходимо выполнить три ключевых условия, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Требуется достичь установленного возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь определенного возраста, иметь страховой стаж минимум 15 лет и 30 ИПК-баллов. Назначает такую пенсию СФР, — сказал он.

Страховая пенсия, которая назначается также по инвалидности и потере кормильца, состоит из фиксированной выплаты и суммы накопленных баллов (ИПК). С 1 января 2026 года оба компонента будут проиндексированы на 7,6%.

Стоимость одного пенсионного балла установлена в размере 156,76 рубля, а фиксированная выплата составит 9584,69 рубля. Таким образом, минимальный размер страховой пенсии по старости с учетом 30 баллов будет равен 14 287 рублям. Средний размер выплаты, как ожидается, достигнет примерно 27 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что основная часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно. Это коснется тех граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, то есть с 1 по 11 число месяца.