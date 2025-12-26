Новый год — 2026
В Соцфонде заявили о досрочной выплате пенсий

Соцфонд России: пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основная часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря, заявили РИА Новости в Социальном фонде России. Там объяснили, что это коснется тех граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, то есть с 1 по 11 число месяца.

Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря, — отметили в ведомстве.

После завершения праздничного периода банковские выплаты вернутся к обычному расписанию. При этом страховые пенсии за январь придут уже в увеличенном на 7,6% размере. В Соцфонде уточнили, что все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков рассказал, что пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе выше прожиточного минимума. По его словам, лучше начать откладывать деньги как можно раньше — получившаяся сумма через время станет основой финансовой стабильности.

До этого экономист Игорь Балынин заявил, что минимальный размер пенсий в 2026 году в России будет равен 14 тыс. рублей. Он отметил, что страховая пенсия будет назначена при условии достижения пенсионного возраста, накопления 30 индивидуальных коэффициентов и наличии стажа работы 15 лет.

