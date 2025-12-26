В Соцфонде заявили о досрочной выплате пенсий Соцфонд России: пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря

Основная часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря, заявили РИА Новости в Социальном фонде России. Там объяснили, что это коснется тех граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, то есть с 1 по 11 число месяца.

Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря, — отметили в ведомстве.

После завершения праздничного периода банковские выплаты вернутся к обычному расписанию. При этом страховые пенсии за январь придут уже в увеличенном на 7,6% размере. В Соцфонде уточнили, что все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

