23 декабря 2025 в 13:56

Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году

Экономист Балынин: минимальный размер пенсий будет равен 14 тыс. рублей

Минимальный размер пенсий в 2026 году в России будет равен 14 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он отметил, что официально принятого минимума нет, но его можно определить расчетным путем.

Установленного минимального значения размера страховой пенсии по старости нет, но его можно получить расчетным путем, — сказал Балынин.

Эксперт пояснил, что страховая пенсия будет назначена при условии достижения пенсионного возраст, накопления 30 индивидуальных коэффициентов (ИПК) и наличии стажа работы 15 лет. Он добавил, что в следующем году ИПК увеличат до 156,76 рубля, а фиксированную выплату — до 9584,69 рублей. Экономист также указал, что неработающим пенсионерам полагается федеральная или региональная доплата к пенсии.

Ранее бывшая вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заявила, что пенсии за январь 2026 года в России начнут начислять в конце декабря 2025-го из-за длинных новогодних выходных. Она отметила, что на банковские карты поступления ожидаются 25–29 декабря, а наличные поступят на «Почту России» 25–30 декабря.

