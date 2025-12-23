Новый год-2026
23 декабря 2025 в 06:07

Россиянам рассказали о новом порядке выплат пенсий в январе

Эксперт Епифанова: пенсии за январь 2026 года будут выплачены в декабре 2025-го

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пенсии за январь 2026 года в России начнут начислять в конце декабря 2025-го из-за длинных новогодних выходных, сообщила в беседе с RT бывшая вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. По ее словам, через банковские карты поступления ожидаются 25—29 декабря, а наличные поступят на «Почту России» 25-30 декабря.

Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств, — сказала она.

С 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца проиндексируют на 7,6 %, что скажется на всех получателях таких выплат, включая тех, кто продолжает работать. По словам депутата, фиксированная часть и стоимость пенсионных баллов также увеличиваются, что приведет к росту итогового размера выплат.

Ранее сенатор Елена Перминова сообщила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер будущих пенсионных выплат. По ее словам, для этого необходимо отсрочить выход на пенсию на 10 лет.

