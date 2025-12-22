Мишустин раскрыл планы правительства по индексации пенсий

Правительство России продолжит проводить индексацию пенсий гражданам, продолжающим трудовую деятельность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения для россиян уже предусмотрено.

Президент [РФ Владимир Путин] отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие — один из ключевых приоритетов государственной политики. <...> Утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в их интересах на следующие пять лет. Предусмотрено дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения, — сказал премьер.

Мишустин также заявил, что правительство России решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. Он напомнил, что такое поручение во время прямой линии дал президент РФ Владимир Путин.

Ранее президент подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.