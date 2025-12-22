Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:38

Мишустин раскрыл планы правительства по индексации пенсий

Мишустин: кабмин продолжит работу по индексации выплат работающим пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правительство России продолжит проводить индексацию пенсий гражданам, продолжающим трудовую деятельность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения для россиян уже предусмотрено.

Президент [РФ Владимир Путин] отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие — один из ключевых приоритетов государственной политики. <...> Утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в их интересах на следующие пять лет. Предусмотрено дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения, — сказал премьер.

Мишустин также заявил, что правительство России решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. Он напомнил, что такое поручение во время прямой линии дал президент РФ Владимир Путин.

Ранее президент подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

Россия
Михаил Мишустин
индексации
пенсии
пенсионеры
работающие пенсионеры
Правительство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.