22 декабря 2025 в 16:08

Правительство не будет продлевать запрет на штрафы за перенос сроков жилья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство России решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Он напомнил, что такое поручение во время прямой линии дал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли, — сказал Мишустин.

Ранее Путин заявил, что намерен обратиться к правительству с просьбой отменить продление моратория на штрафы для застройщиков, которые задерживают ввод жилья. По его словам, эта мера была временной и принималась в период пандемии.

До этого президент подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

