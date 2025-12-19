Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:41

Путин поручит отменить один мораторий в России

Путин поручит отменить мораторий на штрафы застройщикам за задержку ввода жилья

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что попросит правительство отменить продление моратория на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья. Во время большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, он отметил, что мера вводилась в период пандемии.

Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать, — поделился Путин.

Ранее глава государства отмечал, что правительству России надо отдать должное за сбалансированный бюджет. Он отметил, что правительство провело большую работу в этом направлении. Кабмин, указал лидер, добился бюджета на уровне 2021 года. Президент добавил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы государства.

До этого Путин сообщал, что повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
итоги года
моратории
строительство
