Путин поручит отменить один мораторий в России

Президент России Владимир Путин заявил, что попросит правительство отменить продление моратория на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья. Во время большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, он отметил, что мера вводилась в период пандемии.
Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать, — поделился Путин.
Ранее глава государства отмечал, что правительству России надо отдать должное за сбалансированный бюджет. Он отметил, что правительство провело большую работу в этом направлении. Кабмин, указал лидер, добился бюджета на уровне 2021 года. Президент добавил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы государства.
До этого Путин сообщал, что повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами.